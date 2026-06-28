Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ближний Восток вспыхнул вновь: Кувейт и Бахрейн сообщают об атаках с воздуха

Система ПВО Кувейта перехватывает вражеские ракеты и дроны, а в соседнем Бахрейне воют сирены. О происходящем сообщили оборонное ведомство эмирата и Министерство внутренних дел королевства.

Источник: Life.ru

Армия Кувейта работает по воздушным целям прямо сейчас. В заявлении Минобороны, опубликованном в соцсети X, уточняется, что звуки разрывов — это результат уничтожения вражеских объектов. Подробности атаки не раскрываются.

Командование призвало жителей соблюдать инструкции, ранее выпущенные госорганами. Гражданам необходимо сохранять спокойствие.

Одновременно тревожные сигналы зазвучали на территории Бахрейна. МВД королевства подтвердило включение сирен.

Власти обратились к населению с кратким призывом: не паниковать и проследовать в ближайшее безопасное укрытие. Сообщение также распространили через платформу X.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по целям в Иране в ответ на предполагаемую атаку судна M/T Kiku, которое шло под флагом Панамы вблизи Ормузского пролива и перевозило нефть. Обострение конфликта произошло спустя десять дней после заключения между Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Кувейт: небольшое государство на северо-западе Персидского залива
Кувейт входит в число самых богатых стран мира по объему нефтяных ресурсов на душу населения. Несмотря на сравнительно скромные размеры, он играет важную роль в мировой энергетике и считается одним из ключевых участников политических процессов на Ближнем Востоке. В материале — главное об этом государстве.
Читать дальше