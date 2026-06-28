Ближний Восток вспыхнул вновь: Кувейт и Бахрейн сообщают об атаках с воздуха

Армия Кувейта работает по воздушным целям прямо сейчас. В заявлении Минобороны, опубликованном в соцсети X, уточняется, что звуки разрывов — это результат уничтожения вражеских объектов. Подробности атаки не раскрываются.
Командование призвало жителей соблюдать инструкции, ранее выпущенные госорганами. Гражданам необходимо сохранять спокойствие.
Власти обратились к населению с кратким призывом: не паниковать и проследовать в ближайшее безопасное укрытие. Сообщение также распространили через платформу X.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по целям в Иране в ответ на предполагаемую атаку судна M/T Kiku, которое шло под флагом Панамы вблизи Ормузского пролива и перевозило нефть. Обострение конфликта произошло спустя десять дней после заключения между Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании.
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