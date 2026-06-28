Мошенники за неделю похитили у жителей Хабаровского края около 30 млн рублей

По инструкции пострадавшая сняла крупную сумму в банке. Ее заверили, что купюры надо передать для осмотра, чтобы после возврата они не попали под подозрение в обороте в сомнительных операциях. Прибывшему к ней домой курьеру женщина сообщила кодовое слово и передала все средства, снятые с банковского счета.