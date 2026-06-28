Мошенники за неделю похитили у жителей Хабаровского края около 30 млн рублей

На прошлой неделе 44 жителя Хабаровского края пострадали от действий дистанционных мошенников. Преступники похитили более 22,9 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чаще всего мошенники звонили от имени сотрудников силовых, социальных служб и кредитных организаций, сообщавших, что деньги на банковских счетах под угрозой и в целях сохранности их необходимо перевести на «безопасные счета» либо передать курьеру для «декларирования».
Десяти млн рублей лишилась 50-летняя жительница края. Маме погибшего участника специальной военной операции позвонила лжеорганизатор встреч с семьями погибших военнослужащих для оказания социальной поддержки и предложила прийти на мероприятие. Для записи потребовала продиктовать номер СНИЛС.
После этого жертве позвонил «сотрудник правоохранительных органов», сообщив о попытках кражи денег и их переводе за границу. Неизвестный рекомендовал обналичить деньги и передать их курьеру для безопасности.
По инструкции пострадавшая сняла крупную сумму в банке. Ее заверили, что купюры надо передать для осмотра, чтобы после возврата они не попали под подозрение в обороте в сомнительных операциях. Прибывшему к ней домой курьеру женщина сообщила кодовое слово и передала все средства, снятые с банковского счета.