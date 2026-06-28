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Зашёл с девушкой, вышел с чемоданом: Мужчину задержали за похищение и убийство подростка

В международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми арестовали 46-летнего гражданина Австралии по подозрению в убийстве 17-летней тайской девушки. Об этом сообщила полиция Паттайи. Обнажённое тело подростка нашли в чемодане недалеко от плавучего рынка в Паттайе.

Мужчину задержали около 21:30 в пятницу при попытке сесть на рейс Jetstar до австралийского Перта. По данным полиции, на кадрах с камер наблюдения видно, как подозреваемый ранним утром в четверг заходит в квартиру вместе с 17-летней тайской девушкой. Через несколько часов он вышел из здания с большим чёрным чемоданом, который затем вёз на багажнике мотоцикла. Чемодан с телом обнаружили в пятницу возле железнодорожных путей. На теле жертвы нашли следы насилия.

Австралиец отрицает причастность к похищению и убийству. Следователи ожидают результатов вскрытия и других улик перед выдвижением обвинений. Полиция может предъявить обвинения в похищении ребёнка, убийстве, сокрытии трупа и похищении несовершеннолетнего с целью сексуального насилия. МИД Австралии подтвердил оказание консульской помощи задержанному.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.