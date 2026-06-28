Зашёл с девушкой, вышел с чемоданом: Мужчину задержали за похищение и убийство подростка

Мужчину задержали около 21:30 в пятницу при попытке сесть на рейс Jetstar до австралийского Перта. По данным полиции, на кадрах с камер наблюдения видно, как подозреваемый ранним утром в четверг заходит в квартиру вместе с 17-летней тайской девушкой. Через несколько часов он вышел из здания с большим чёрным чемоданом, который затем вёз на багажнике мотоцикла. Чемодан с телом обнаружили в пятницу возле железнодорожных путей. На теле жертвы нашли следы насилия.