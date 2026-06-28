После землетрясения в Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на АЭС

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к востоку от побережья главного японского острова Хонсю в ночь на 28 июня. По семибалльной японской шкале его интенсивность была оценена в 5-. При таких подземных толчках могут появиться повреждения на дорогах, разбиться стекла в оконных рамах, обрушиться неукрепленные стены, а некоторым людям становится сложно передвигаться.