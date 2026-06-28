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После землетрясения в Японии не зафиксировали нештатных ситуаций на АЭС

Это следует из данных компании — оператора Tohoku Electric Power.

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Нештатных ситуаций на японских АЭС «Онагава» и «Хигасидори», расположенных в префектурах Мияги и Аомори, после землетрясения магнитудой 6,1 у берегов северо-восточного региона Тохоку не зафиксировано. Это следует из данных компании — оператора Tohoku Electric Power, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Кроме того, ни о каких отклонениях не сообщается и на объекте по переработке ядерных отходов в поселке Роккасё в Аомори.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к востоку от побережья главного японского острова Хонсю в ночь на 28 июня. По семибалльной японской шкале его интенсивность была оценена в 5-. При таких подземных толчках могут появиться повреждения на дорогах, разбиться стекла в оконных рамах, обрушиться неукрепленные стены, а некоторым людям становится сложно передвигаться.

Землетрясение произошло в том же районе, где 25 июня были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,2. Японское метеорологическое управление предупреждает о возможности повторных толчков в течение недели.