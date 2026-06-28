В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. В результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае пострадал человек, повреждены четыре частных дома, сообщает оперштаб региона в «Максе».
«В х. Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации», — говорится в сообщении.
На местах работают оперативные и специальные службы.
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