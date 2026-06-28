Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

Ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил оперштаб региона.

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. В результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае пострадал человек, повреждены четыре частных дома, сообщает оперштаб региона в «Максе».

«В х. Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации», — говорится в сообщении.

На местах работают оперативные и специальные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше