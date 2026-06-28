Экс-глава Минздрава Астраханской области Джуваляков заразился сальмонеллёзом

Все заболевшие употребляли готовую еду из Михайловского гастронома. Сейчас они находятся в инфекционном отделении. Роспотребнадзор проводит проверку.
Джуваляков родился в 1974 году в Астрахани, выпускник Астраханского медуниверситета, доктор медицинских наук, занимал пост министра в 2014—2018 годах. Имеет высшую врачебную категорию, более 60 научных трудов, управленческие стажировки за рубежом, состоит в «Единой России» и возглавляет региональный Совет главврачей; женат, двое детей, увлекается охотой и рыбалкой.
Ранее Life.ru сообщал, что среди отравившихся котлетами из гастронома в Астрахани есть годовалый ребёнок. В надзорном ведомстве уточнили, что состояние всех госпитализированных на данный момент оценивается врачами одинаково. Всего среди пострадавших, помещённых под круглосуточное наблюдение медиков, находятся четверо детей.
Сальмонеллёз — это острая зооантропонозная кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Заболевание характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, интоксикации, лихорадки и болями в животе; инкубационный период длится от 2−6 часов до 2−3 суток. Основной путь передачи — пищевой, при употреблении инфицированных продуктов животного происхождения (яйца, мясо птицы, молочные продукты), не прошедших достаточную термическую обработку. Особую опасность представляет способность сальмонелл длительно сохраняться в окружающей среде и формировать антибиотикорезистентность, что требует строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм на всех этапах производства и хранения пищи.
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