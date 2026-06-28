Экс-глава Минздрава Астраханской области Джуваляков заразился сальмонеллёзом

Сальмонеллёз — это острая зооантропонозная кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Заболевание характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, интоксикации, лихорадки и болями в животе; инкубационный период длится от 2−6 часов до 2−3 суток. Основной путь передачи — пищевой, при употреблении инфицированных продуктов животного происхождения (яйца, мясо птицы, молочные продукты), не прошедших достаточную термическую обработку. Особую опасность представляет способность сальмонелл длительно сохраняться в окружающей среде и формировать антибиотикорезистентность, что требует строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм на всех этапах производства и хранения пищи.