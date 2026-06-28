Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Минздрава Астраханской области Джуваляков заразился сальмонеллёзом

Среди пострадавших от отравления в астраханском гастрономе — бывший министр здравоохранения региона Павел Джуваляков. Помимо экс-чиновника, с сальмонеллёзом госпитализированы ещё 14 человек, включая семилетнего мальчика из Москвы, его родителей, женщину с тремя детьми и других посетителей. Об этом сообщает газета «Известия».

Все заболевшие употребляли готовую еду из Михайловского гастронома. Сейчас они находятся в инфекционном отделении. Роспотребнадзор проводит проверку.

Джуваляков родился в 1974 году в Астрахани, выпускник Астраханского медуниверситета, доктор медицинских наук, занимал пост министра в 2014—2018 годах. Имеет высшую врачебную категорию, более 60 научных трудов, управленческие стажировки за рубежом, состоит в «Единой России» и возглавляет региональный Совет главврачей; женат, двое детей, увлекается охотой и рыбалкой.

Ранее Life.ru сообщал, что среди отравившихся котлетами из гастронома в Астрахани есть годовалый ребёнок. В надзорном ведомстве уточнили, что состояние всех госпитализированных на данный момент оценивается врачами одинаково. Всего среди пострадавших, помещённых под круглосуточное наблюдение медиков, находятся четверо детей.

Сальмонеллёз — это острая зооантропонозная кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Заболевание характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, интоксикации, лихорадки и болями в животе; инкубационный период длится от 2−6 часов до 2−3 суток. Основной путь передачи — пищевой, при употреблении инфицированных продуктов животного происхождения (яйца, мясо птицы, молочные продукты), не прошедших достаточную термическую обработку. Особую опасность представляет способность сальмонелл длительно сохраняться в окружающей среде и формировать антибиотикорезистентность, что требует строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм на всех этапах производства и хранения пищи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше