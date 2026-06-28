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Обломки БПЛА поразили четыре частных дома в Краснодарском крае

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадал один человек — ему оказали медпомощь без госпитализации, уточнили в ведомстве. На месте работают экстренные службы.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадал один человек — ему оказали медпомощь без госпитализации, уточнили в ведомстве. На месте работают экстренные службы.

Ранее этой ночью удару беспилотников подвергся город Славянск-на-Кубани. Там загорелся нефтеперерабатывающий завод. О пострадавших не сообщалось.

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