Мужчина в Находке едва не погиб от укуса осы

Врачи советуют иметь при себе «противошоковый набор»: если у вас есть аллергия, носите лекарства, назначенные врачом, и медицинский браслет или карточку с информацией о реакции. Контролируйте запахи: яркие цветочные ноты в парфюмерии, дезодорантах и шампунях могут привлекать ос и пчёл. При встрече с насекомым не размахивайтесь руками, не кричите и не пытайтесь убить его — это повышает риск атаки.