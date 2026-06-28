Мужчина в Находке едва не погиб от укуса осы

В Находкинскую больницу поступил мужчина с нарастающим удушьем после укуса осы. До этого два часа он терпел дискомфорт от обширной крапивницы и отёка лица, не обращаясь за помощью. Врачи диагностировали аллергический шок и отёк Квинке.
В отделении терапии пациенту купировали острый приступ, провели противошоковые мероприятия и этиотропную терапию. После курса лечения мужчину выписали домой.
Медики напоминают: острые аллергические реакции без экстренной помощи могут привести к летальному исходу. При отёке, охриплости голоса, «лающем» кашле, одышке или резкой слабости после укуса необходимо немедленно звонить 103.
Врачи советуют иметь при себе «противошоковый набор»: если у вас есть аллергия, носите лекарства, назначенные врачом, и медицинский браслет или карточку с информацией о реакции. Контролируйте запахи: яркие цветочные ноты в парфюмерии, дезодорантах и шампунях могут привлекать ос и пчёл. При встрече с насекомым не размахивайтесь руками, не кричите и не пытайтесь убить его — это повышает риск атаки.
Случай в Находке — ещё одно напоминание о том, что даже один укус может стать смертельным для аллергика. Врачи призывают не игнорировать первые признаки реакции и не откладывать визит к медикам. Своевременная помощь спасает жизнь.