Оперштаб Кубани: при атаке БПЛА ВСУ на Краснодарский край пострадал человек

Один человек получил травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, информирует оперштаб Краснодарского края.
Кроме того, повреждены несколько жилых домов. Инцидент случился в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.
«В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. Пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь без госпитализации. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в канале в мессенджере «Макс».
Напомним, на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани зафиксировано возгорание из-за падения обломков БПЛА украинских войск. Кроме того, они повредили линию электропередачи. По информации оперштаба, в одном из частных домовладений выбило стёкла.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.