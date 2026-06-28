В ДНР погибли два мирных жителя из-за ударов БПЛА

В Горловке и Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) вчера из-за ударов дронов погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.
Семь человек пострадали. Среди них есть один подросток. Были повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых домостроения, два легковых автомобиля в Горловке, Енакиево, Ясиноватском муниципальном округе, отметил господин Пушилин.
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