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В ДНР погибли два мирных жителя из-за ударов БПЛА

В Горловке и Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) вчера из-за ударов дронов погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

В Горловке и Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) вчера из-за ударов дронов погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

Семь человек пострадали. Среди них есть один подросток. Были повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых домостроения, два легковых автомобиля в Горловке, Енакиево, Ясиноватском муниципальном округе, отметил господин Пушилин.

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