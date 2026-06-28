«Сломал мебель и орал на администратора»: в Уссурийске задержали двух хулиганов за сутки

Первый инцидент произошёл ранним утром в гостинице на улице Некрасова. Администратор нажала тревожную кнопку после того, как в холл зашёл пьяный 24-летний мужчина. Он мешал работе персонала, оскорблял и угрожал сотрудникам, а также повредил имущество отеля. Прибывшие росгвардейцы задержали нарушителя и передали его в полицию. Против него возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).