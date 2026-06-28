«Сломал мебель и орал на администратора»: в Уссурийске задержали двух хулиганов за сутки

За одни сутки в Уссурийске зафиксировано два случая мелкого хулиганства — оба пресечены сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Первый инцидент произошёл ранним утром в гостинице на улице Некрасова. Администратор нажала тревожную кнопку после того, как в холл зашёл пьяный 24-летний мужчина. Он мешал работе персонала, оскорблял и угрожал сотрудникам, а также повредил имущество отеля. Прибывшие росгвардейцы задержали нарушителя и передали его в полицию. Против него возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Второй случай произошёл ночью в кафе на улице Ленина. Там 25-летняя посетительница в состоянии алкогольного опьянения грубо высказывалась в адрес персонала и других гостей. На сигнал тревоги оперативно отреагировали сотрудники Росгвардии, задержали девушку и доставили в отдел полиции.
За прошедшую неделю подразделения Росгвардии по Приморскому краю выезжали на 240 сигналов «Тревога», задержав 141 человека — из них 24 подозреваются в преступлениях, а 99 привлечены к административной ответственности.