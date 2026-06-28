Юнармейцы спасли женщину, пострадавшую от дрона ВСУ в Донецке

Ранее шесть участников движения «Юнармия» удостоены звания Героя России за время участия в специальной военной операции. Начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин на встрече с Владимиром Путиным в рамках программы «Время героев» заявил, что на СВО принимают участие юнармейцы, выпускники и руководители движения. Сам Головин, известный под позывным «Струна», также является Героем России и участвовал в боях за Мариуполь.