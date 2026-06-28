Юнармейцы спасли женщину, пострадавшую от дрона ВСУ в Донецке

«Ребята оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, но ни секунды не колеблясь спасли пострадавшую — бросились на помощь, рискуя жизнью. Алена оказала первую помощь, а Семён вызвал скорую и остановил попутный транспорт», — сказал он.
По словам министра, сейчас женщина находится в стабильном состоянии, в том числе благодаря действиям юнармейцев. В День молодёжи Алену и Семёна Жуковых наградили нагрудным знаком министерства молодёжной политики ДНР.
Атака произошла 21 июня на центральной улице Артёма у радиорынка. Тогда мэр Алексей Кулемзин сообщал о пострадавшей женщине 1974 года рождения, повреждённом автомобиле и торговом киоске.
Ранее шесть участников движения «Юнармия» удостоены звания Героя России за время участия в специальной военной операции. Начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин на встрече с Владимиром Путиным в рамках программы «Время героев» заявил, что на СВО принимают участие юнармейцы, выпускники и руководители движения. Сам Головин, известный под позывным «Струна», также является Героем России и участвовал в боях за Мариуполь.