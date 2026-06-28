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Мальчик, которому мать не давала лекарства, умер во время приступов

Мать мальчика, которому мать не давала лекарства от эпилепсии, обвинили в его непредумышленном убийстве.

Источник: Аргументы и факты

Жительница американского штата Мичиган, которая, предположительно, не давала лекарства от эпилепсии своему 4-летнему сыну, обвиняется в его смерти, сообщил журнал People.

В январе 2025 года ребёнка госпитализировали с приступами в больницу, где врачи назначили ему лекарства для предотвращения подобных ситуаций. Мать мальчика, 37-летняя Латойя Вашингтон, выписала сына из больницы раньше срока, несмотря на рекомендации медиков.

В течение двух следующих дней у него продолжались приступы. По данным следствия, всё это время женщина не давала ребёнку назначенных препаратов. После нескольких приступов он потерял сознание и вновь был срочно доставлен в больницу, где позже скончался.

Мать мальчика обвинили в непредумышленном убийстве. Суд постановил арестовать женщину, но она внесла залог в 20 тысяч долларов и была освобождена из-под стражи.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Таштаголе Кемеровской области семилетний мальчик впал в кому из-за теплового удара и позже скончался. Ребёнку стало плохо после того, как мать оставила его в запертом автомобиле. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.