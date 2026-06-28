Суд заочно приговорил экс-научрука ИНИОН РАН Пивоварова к семи годам колонии

Как говорится в приговоре, Пивоваров оформил в штат организации двух сотрудников — мужчину и женщину, которые только числились в ИНИОН, но на работу не ходили. При этом они получали зарплату. В результате институту был причинен ущерб на сумму не менее 1,5 млн рублей. Кроме того, Пивоваров, как указано в приговоре, присвоил средства, выделенные институту для заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ряда работ.