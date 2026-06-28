Суд заочно приговорил экс-научрука ИНИОН РАН Пивоварова к семи годам колонии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова (признан иноагентом) к 7 годам колонии по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников. Об этом говорится в тексте приговора суда, с которым ознакомился ТАСС.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний окончательно назначить Пивоварову Юрию Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей. Назначенное наказание считать заочным», — указано в нем. Ученый признан виновным в фиктивном трудостройстве рабтников в ИНИОН, а также в растрате средств, выделенных на оплату подрядным организациям из бюджета института.
Как говорится в приговоре, Пивоваров оформил в штат организации двух сотрудников — мужчину и женщину, которые только числились в ИНИОН, но на работу не ходили. При этом они получали зарплату. В результате институту был причинен ущерб на сумму не менее 1,5 млн рублей. Кроме того, Пивоваров, как указано в приговоре, присвоил средства, выделенные институту для заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ряда работ.
Ученый в 1998 по 2015 год был директором ИНИОН РАН, с 27 апреля 2015 года — научный руководитель института. В 2022 году он уехал из России, согласно официальной версии — для лечения от тяжелой болезни.
30 января 2015 года в библиотеке ИНИОН РАН, директором которого тогда был Пивоваров, случился пожар. От огня и воды пострадали 5,7 млн единиц хранения. 20 апреля 2015 года следователи столичного управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара в библиотеке ИНИОН.