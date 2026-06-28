Британскую инфлюенсершу поймали после кражи Rolex у клиентки

Следователи также подозревают Роуз в подмене антиквариата и ювелирных изделий в домах, где она работала через сервисы по присмотру за жильём. Кроме того, ей вменяют участие в мошеннических схемах, связанных с арендой недвижимости. В настоящее время женщина находится под стражей и ожидает вынесения приговора.