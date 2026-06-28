Британскую инфлюенсершу поймали после кражи Rolex у клиентки

В Великобритании раскрыли серию мошенничеств, связанных с женщиной, выдававшей себя за гламурную инфлюенсершу и свадебного визажиста, пишет Daily Sun. По данным следствия, 40-летняя Ариана Роуз использовала разные имена и во время подготовки к свадьбам похищала у клиенток дорогие украшения и часы.
Одну из краж удалось раскрыть после того, как потерпевшая обнаружила свои часы Rolex на фотографиях женщины в социальных сетях. Этот факт привлек внимание полиции и стал частью масштабного расследования.
Следователи также подозревают Роуз в подмене антиквариата и ювелирных изделий в домах, где она работала через сервисы по присмотру за жильём. Кроме того, ей вменяют участие в мошеннических схемах, связанных с арендой недвижимости. В настоящее время женщина находится под стражей и ожидает вынесения приговора.
Ранее мошенница, приехавшая из Румынии в Британию, призналась, что убила двух бизнесменов и отравила ещё двух человек «напитком для изнасилования», который она использовала для ограбления жертв.