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Британскую инфлюенсершу поймали после кражи Rolex у клиентки

В Британии раскрыли серию краж, совершенных мошенницей, выдававшей себя за инфлюенсершу и свадебную визажистку.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании раскрыли серию мошенничеств, связанных с женщиной, выдававшей себя за гламурную инфлюенсершу и свадебного визажиста, пишет Daily Sun. По данным следствия, 40-летняя Ариана Роуз использовала разные имена и во время подготовки к свадьбам похищала у клиенток дорогие украшения и часы.

Одну из краж удалось раскрыть после того, как потерпевшая обнаружила свои часы Rolex на фотографиях женщины в социальных сетях. Этот факт привлек внимание полиции и стал частью масштабного расследования.

Следователи также подозревают Роуз в подмене антиквариата и ювелирных изделий в домах, где она работала через сервисы по присмотру за жильём. Кроме того, ей вменяют участие в мошеннических схемах, связанных с арендой недвижимости. В настоящее время женщина находится под стражей и ожидает вынесения приговора.

Ранее мошенница, приехавшая из Румынии в Британию, призналась, что убила двух бизнесменов и отравила ещё двух человек «напитком для изнасилования», который она использовала для ограбления жертв.

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