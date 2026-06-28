В Красноярске из горящей многоэтажки эвакуировали жильцов Южного Берега

За прошедшие сутки в крае произошло 14 пожаров. В Красноярске из многоэтажки на улице Парусная эвакуировали восемь жильцов, из них двое детей. В квартире на третьем этаже там случился пожар, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На тушении работали десять единиц техники и 35 сотрудников МЧС. Предварительно, произошло короткое замыкание электропроводки.
Из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в деревне Ковригино Большемуртинского округа горел дом и баня. Огонь тушили три единицы техники и девять специалистов.
Также сотрудники МЧС оказали помощь при столкновении двух авто в Козульском районе.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше