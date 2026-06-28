В Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 254 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за сутки выросла на 16 тыс. га и составила 254 тыс. га. Об этом сообщает лесопожарный центр региона.
По оперативным данным центра на утро 26 июня, в Красноярском крае действовало 177 пожаров на площади 254 тыс. га. Возгорания были в шести округах региона.
«По оперативной информации на 08:50 (04:50 мск — прим. ТАСС) 28 июня 2026 г., на территории края действует лесных пожаров — 186, на общей площади — 253 976,41 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 764 человек, задействовано 32 единиц техники», — говорится в сообщении. Лес горит в шести округах на севере Красноярского края.
По данным лесопожарного центра, по условиям погоды в переброске сил и средств, патрулировании территории участвуют около 30 воздушных судов, в том числе вертолеты Авиалесоохраны и МЧС с водосливными устройствами. «При наличии ресурсной облачности для искусственного вызывания осадков задействуют самолет-зондировщик Ан-26. Для мониторинга ситуации и кромок действующих пожаров используют беспилотники. Причинами пожаров стали грозы», — пояснили в центре.
На севере края установилась жаркая сухая погода без осадков, с сильным ветром и высокой грозовой активностью.