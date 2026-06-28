В Японии сообщили о ситуации на АЭС после мощного землетрясения

Специалисты не зафиксировали каких-либо нештатных ситуаций на японских атомных электростанциях «Онагава» и «Хигасидори» после мощного землетрясения, произошедшего у побережья страны, сообщила компания-оператор Tohoku Electric Power, которая обеспечивает работу этих предприятий.
Указанные АЭС находятся соответственно в префектурах Мияги и Аомори. Ранее стало известно, что у берегов северо-восточного региона Тохоку в Японии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1.
В Tohoku Electric Power также заявили об отсутствии отклонений на объекте по переработке ядерных отходов в посёлке Роккасё в Аомори.
Напомним, 27 июня неподалёку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,6. После случившегося были выявлены повреждения зданий. В ряде мест произошло обрушение стен и частичное разрушение построек. Кроме того, сообщалось о минимум шести пострадавших.