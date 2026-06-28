В Японии сообщили о ситуации на АЭС после мощного землетрясения

Напомним, 27 июня неподалёку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,6. После случившегося были выявлены повреждения зданий. В ряде мест произошло обрушение стен и частичное разрушение построек. Кроме того, сообщалось о минимум шести пострадавших.