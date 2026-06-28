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В Японии сообщили о ситуации на АЭС после мощного землетрясения

В компании Tohoku Electric Power рассказали о ситуации на АЭС «Онагава» и «Хигасидори» после мощного землетрясения в Японии.

Специалисты не зафиксировали каких-либо нештатных ситуаций на японских атомных электростанциях «Онагава» и «Хигасидори» после мощного землетрясения, произошедшего у побережья страны, сообщила компания-оператор Tohoku Electric Power, которая обеспечивает работу этих предприятий.

Указанные АЭС находятся соответственно в префектурах Мияги и Аомори. Ранее стало известно, что у берегов северо-восточного региона Тохоку в Японии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1.

В Tohoku Electric Power также заявили об отсутствии отклонений на объекте по переработке ядерных отходов в посёлке Роккасё в Аомори.

Напомним, 27 июня неподалёку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,6. После случившегося были выявлены повреждения зданий. В ряде мест произошло обрушение стен и частичное разрушение построек. Кроме того, сообщалось о минимум шести пострадавших.