Экс-научрука ИНИОН РАН Пивоварова* заочно приговорили к 7 годам колонии

Пивоваров* признан виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников. Он оформил в штат мужчину и женщину, которые числились в институте, но не работали и получали зарплату. Ущерб институту составил не менее 1,5 миллиона рублей. Кроме того, учёный присвоил средства, выделенные институту на оплату подрядных организаций.