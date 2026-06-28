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Экс-научрука ИНИОН РАН Пивоварова* заочно приговорили к 7 годам колонии

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова* к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст приговора.

Источник: Life.ru

Пивоваров* признан виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников. Он оформил в штат мужчину и женщину, которые числились в институте, но не работали и получали зарплату. Ущерб институту составил не менее 1,5 миллиона рублей. Кроме того, учёный присвоил средства, выделенные институту на оплату подрядных организаций.

Помимо семи лет лишения свободы, суд назначил Пивоварову* штраф в размере 750 тысяч рублей. Приговор заочный — учёный уехал из России в 2022 году.

Пивоваров* был директором ИНИОН с 1998 по 2015 год, затем стал научным руководителем института. В январе 2015 года в библиотеке ИНИОН произошёл пожар — были повреждены 5,7 миллиона объектов. По этому факту было возбуждено уголовное дело о халатности.

Напомним, Пивоварова* внесли в список иноагентов в мае прошлого года. В Минюсте отмечали, что учёный распространял ложные сведения о политике российской власти и дискредитировал Вооружённые Силы. Выступал против СВО. Участвовал в создании и распространении контента иноагентов, давал им интервью. Контактировал с нежелательными организациями.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.