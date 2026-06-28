Массовое ДТП в Артёме: машина влетела в людей и припаркованные авто

В соцсетях обсуждают несколько версий. Подписчики канала svodka25 пишут, что на этом участке часто собираются любители ночной езды и блогеры, снимающие автомобильный контент. Не исключено, что в момент аварии здесь проходили несанкционированные заезды — трассу якобы перекрыли без ведома властей.