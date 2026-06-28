Массовое ДТП в Артёме: машина влетела в людей и припаркованные авто

Минувшей ночью в Артёме произошло серьёзное ДТП на трассе в районе так называемой игровой зоны. Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в группу людей и несколько припаркованных машин. Кадры с места событий облетели соцсети.
На видео — искореженные машины, трасса, усыпанная обломками, десятки встревоженных очевидцев у эпицентра аварии. Официальных данных о пострадавших и деталях происшествия на момент публикации не поступало.
В соцсетях обсуждают несколько версий. Подписчики канала svodka25 пишут, что на этом участке часто собираются любители ночной езды и блогеры, снимающие автомобильный контент. Не исключено, что в момент аварии здесь проходили несанкционированные заезды — трассу якобы перекрыли без ведома властей.
Одна из очевидиц заявила, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Если это подтвердится, ему грозит уголовное преследование, особенно если пострадавшие есть.