На правобережье Красноярска в ДТП погиб мотоциклист

В Свердловском районе Красноярска произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, ночью 28 июня 39-тилетний водитель эндуро-мотоцикла ехала по улице Полдень без экипировки и шлема. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и наехал на забор. Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что мотоцикл — это средство повышенной опасности, нарушение ПДД при управлении которым может привести к необратимому.