Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На правобережье Красноярска в ДТП погиб мотоциклист

39-летний мотоциклист погиб в ДТП в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском районе Красноярска произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ночью 28 июня 39-тилетний водитель эндуро-мотоцикла ехала по улице Полдень без экипировки и шлема. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и наехал на забор. Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что мотоцикл — это средство повышенной опасности, нарушение ПДД при управлении которым может привести к необратимому.