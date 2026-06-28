На правобережье Красноярска в ДТП погиб мотоциклист

По предварительной информации, ночью 28 июня 39-тилетний водитель эндуро-мотоцикла ехала по улице Полдень без экипировки и шлема. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и наехал на забор. Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.