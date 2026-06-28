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В Туве при опрокидывании автомобиля пострадали шесть человек

В Туве на трассе произошло опрокидывание автомобиля, в результате чего пострадали четверо детей и двое взрослых.

Источник: Аргументы и факты

Шесть человек, включая четырёх детей, пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля в Туве, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что на 64-м км автодороги Кызыл — Эрзин произошло ДТП…» — отметило подразделение министерства в своём Telegram-канале.

В аварию попал минивэн «Тойота Альфард». Согласно предварительным сведениям, в салоне в момент инцидента находились семь человек. В ведомстве уточнили, что пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 25 июня сообщалось, что в городе Тынде Амурской области в результате дорожной аварии с автобусом пострадали девять человек, в том числе 15-летняя девочка-подросток. Он ехал по маршруту Тында — Восточный. По предварительным данным, озвученным региональным управлением СК РФ, водитель автобуса допустил наезд на бордюрный камень.