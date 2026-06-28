В Туве при опрокидывании автомобиля пострадали шесть человек

Напомним, 25 июня сообщалось, что в городе Тынде Амурской области в результате дорожной аварии с автобусом пострадали девять человек, в том числе 15-летняя девочка-подросток. Он ехал по маршруту Тында — Восточный. По предварительным данным, озвученным региональным управлением СК РФ, водитель автобуса допустил наезд на бордюрный камень.