Экс-научрук ИНИОН РАН и иноагент Юрий Пивоваров заочно приговорен к семи годам

Юрий Пивоваров (признан иногаентом) возглавлял институт с 1998 по 2015 год, после чего занял пост его научного руководителя. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в 2017 году. Раньше он находился под подпиской о невыезде, но потом ему разрешили покинуть страну для лечения в Израиле. Не живет в России с 2022 года. Его признали иноагентом в 2025-м.