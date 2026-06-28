В Лондоне задержали водителя автомобиля, наехавшего на пешеходов

В Лондоне полиция задержала мужчину после наезда автомобиля на пешеходов в районе Илинг на западе города. По данным правоохранителей, в результате происшествия пострадали пять человек.
После инцидента водитель попытался скрыться, однако вскоре автомобиль был остановлен в расположенном неподалёку парке Грейндж. Задержанным оказался 34-летний британец сомалийского происхождения. Ему вменяют опасное вождение и покушение на убийство.
В полиции сообщили, что из-за характера случившегося была проведена консультация с подразделением по борьбе с терроризмом. Тем не менее на данный момент следствие не рассматривает произошедшее как террористический акт.
Ранее в Великобритании раскрыли серию мошенничеств, связанных с женщиной, выдававшей себя за гламурную инфлюенсершу и свадебного визажиста.