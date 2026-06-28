16-летний парень погиб на пруду в селе Красноярского края

В субботу, 27 июня, в селе Ивановка Ермаковского округа Красноярского края утонул 16-летний подросток. Трагедия произошла на Ивановском пруду — по предварительной информации, парень купался без присмотра взрослых. На месте работают спасатели и следователи, обстоятельства случившегося выясняются.
В краевом МЧС уточнили, что с начала купального сезона на водоёмах региона погибли уже трое детей. В ведомстве призвали родителей не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и не допускать купания в необорудованных местах.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше