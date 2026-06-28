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Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Кубань

Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов, в результате чего погиб один человек.

Источник: РИА "Новости"

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Краснодарском крае зафиксирован один погибший. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек», — написал Кондратьев в «Максе».

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего. Он также поручил главе района Роману Синяговскому оказать им необходимую помощь.

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