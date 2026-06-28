Суд в Москве вынес приговор экс-научруку ИНИОН РАН Пивоварову*

Гагаринский суд Москвы в воскресенье, 28 июня, заочно приговорил бывшего научного руководителя ИНИОН РАН Юрия Пивоварова* к семи годам колонии по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников.
Кроме того, ученого признали виновным в растрате средств, выделенных на оплату подрядным организациям из бюджета института.
— Назначить Пивоварову Юрию* наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей, — цитирует приговор ТАСС.
По данным следствия, Пивоваров* оформил в штат организации двух мужчину и женщину, которые только числились в ИНИОН, но на работу не ходили. При этом они получали заработную плату.
До этого суд также признал экс-главу администрации Елизовского городского поселения виновным в растрате 69 муниципальных участков, превышении полномочий и получении взяток.
Кроме того, ранее следователи завели дело в отношении гендиректора компании «СК Спецстрой» Федора Гущина, который подозревается в растрате миллионов рублей при выполнении государственного заказа.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.