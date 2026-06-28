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Кондратьев: при атаке ВСУ один человек погиб и один ранен

Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате атаки беспилотников украинских войск в Краснодарском крае, проинформировал Вениамин Кондратьев.

Источник: Аргументы и факты

Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае, проинформировал Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что погибший находился в Славянске-на-Кубани. По словам губернатора, повреждения получили несколько домов.

«Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», — написал Кондратьев в своём канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что пострадавший находился в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.

«Обломки БПЛА упали и в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там повреждены несколько частных домов. Пострадал один человек, которому оказали помощь на месте», — говорится в публикации.

Напомним, на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани зафиксировано возгорание из-за падения обломков БПЛА украинских войск. Кроме того, они повредили линию электропередачи. По данным оперштаба Краснодарского края, в одном из частных домовладений выбило стёкла.

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