Кондратьев: при атаке ВСУ один человек погиб и один ранен

Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае, проинформировал Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что погибший находился в Славянске-на-Кубани. По словам губернатора, повреждения получили несколько домов.
«Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», — написал Кондратьев в своём канале в мессенджере «Макс».
Он отметил, что пострадавший находился в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.
«Обломки БПЛА упали и в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там повреждены несколько частных домов. Пострадал один человек, которому оказали помощь на месте», — говорится в публикации.
Напомним, на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани зафиксировано возгорание из-за падения обломков БПЛА украинских войск. Кроме того, они повредили линию электропередачи. По данным оперштаба Краснодарского края, в одном из частных домовладений выбило стёкла.