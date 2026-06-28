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Губернатор Евраев сообщил об ограничении выезда из Ярославля на Москву

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы. Причина — утренняя атака украинских беспилотников на регион. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной» — написал глава региона.

Евраев призвал воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные маршруты.

Губернатор добавил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Жителей просят ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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