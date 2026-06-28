«Златоустовский паук» рвётся из «Полярной совы» поближе к семье: как суд ответил маньяку

Осуждённый ссылался на то, что удалённость учреждения мешает поддерживать связи с родственниками. В судебных материалах указано, что он просил переместить его в колонию, расположенную ближе к месту проживания семьи и к городу, где были совершены преступления. Суд в ЯНАО отказал в удовлетворении требований. Апелляция позднее оставила это решение без изменений, признав его законным в мае.
Напомним, один из страшнейших маньяков Южного Урала Николай Мозгляков, приговорённый к пожизненному заключению за убийство двух школьниц и попытку убийства третьей, подал иск на своего бывшего адвоката Алексея Тетюева с требованием выплатить 2 млн рублей. Маньяк-убийца заявляет, что 17 лет назад его адвокат не обеспечил должного обжалования приговора, не посещал его в СИЗО и не согласовывал правовую позицию. Однако материалы дела показывают, что Мозгляков полностью признавал свою вину и не планировал обжаловать пожизненный приговор.
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