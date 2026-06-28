Мужчина утонул в проливе Босфор Восточный у острова Елены

Вечером в субботу в акватории пролива Босфор Восточный, в районе острова Елены, утонул мужчина в возрасте 55 лет. Трагедия произошла во время купания в необорудованном месте, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По предварительным данным, погибший находился в воде без средств спасения и вне зоны официального пляжа. Очевидцы заметили тело и извлекли его из воды, после чего передали правоохранителям.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели человека.
В МЧС напоминают: купание в необорудованных местах опасно для жизни. На таких участках нет дежурных спасателей, а дно может быть непредсказуемым — ямы, течения, холодные ключи. Даже умеющие плавать рискуют столкнуться с внезапной судорогой или сильным подводным течением.
Это не первый случай гибели на воде в Приморье в этом сезоне. Спасатели призывают горожан выбирать только официальные пляжи и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.