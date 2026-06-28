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Пенсионерка из Приморья отдала курьеру мошенников два миллиона рублей

Женщина обналичила все свои накопления.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске 78-летняя местная жительница лишилась более двух миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Женщина передала все свои накопления курьеру. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Неизвестные рассказали пенсионерке, что от ее имени кто-то оформил доверенность. Они напугали женщину историей о том, что посторонние пытаются перевести ее деньги за границу. Чтобы якобы проверить и спасти средства, мошенники уговорили обналичить все сбережения и отдать их приехавшему курьеру. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, а также работа по установлению лиц, причастных к преступлению, поставлены на контроль», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она сразу обратилась за помощью в полицию. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.