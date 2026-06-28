Пенсионерка из Приморья отдала курьеру мошенников два миллиона рублей

Неизвестные рассказали пенсионерке, что от ее имени кто-то оформил доверенность. Они напугали женщину историей о том, что посторонние пытаются перевести ее деньги за границу. Чтобы якобы проверить и спасти средства, мошенники уговорили обналичить все сбережения и отдать их приехавшему курьеру. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.