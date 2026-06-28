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Сотрудники МЧС в Подмосковье 24 раза выезжали на тушение пожаров 27 июня

Пожарно-спасательные подразделения Московской области 24 раза выезжали на тушение пожаров в течение минувших суток. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья 24 раза выезжали на тушение пожаров, на которых пострадали два человека, погиб один человек, эвакуированы 15 человек. Три раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что, в частности, 27 июня в 13:25 поступила информация о возгорании в частном доме в Одинцовском городском округе. По прибытии первых подразделений наблюдалось горение строения по всей площади. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 256 кв. м к 14:48, открытое горение ликвидировали к 16:40. Полностью пожар потушили к 17:53. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 15 сотрудников и четыре единицы техники. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причину происшествия устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

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