Сотрудники МЧС в Подмосковье 24 раза выезжали на тушение пожаров 27 июня

В ведомстве добавили, что, в частности, 27 июня в 13:25 поступила информация о возгорании в частном доме в Одинцовском городском округе. По прибытии первых подразделений наблюдалось горение строения по всей площади. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 256 кв. м к 14:48, открытое горение ликвидировали к 16:40. Полностью пожар потушили к 17:53. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 15 сотрудников и четыре единицы техники. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причину происшествия устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.