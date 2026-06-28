В Красноярском крае зафиксировали 186 очагов лесных пожаров

На север Красноярского края стянули мощную группировку для борьбы с огнём: 2176 человек и 60 единиц техники. На кромках вместе со специалистами краевого Лесопожарного центра трудятся федеральные силы Авиалесоохраны и команды из 9 регионов. Помощь пришла из Бурятии, Забайкалья, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, а также из Коми, Хакасии, Якутии и Карелии.