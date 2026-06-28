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Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

На Украине ликвидировали полковника Главного управления разведки (ГУР) Рустема Фахриева*, который, по данным ФСБ, пытался организовать теракт в Крыму. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РИА Новости.

На Украине ликвидировали полковника Главного управления разведки (ГУР) Рустема Фахриева*, который, по данным ФСБ, пытался организовать теракт в Крыму. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РИА Новости.

По информации источника, Фахриев* состоял в экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»**, входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году, а также был причастен к батальонам «Аскер» и «Донбасс-Украина». Агентство отмечает, что мужчина умер 18 мая 2026 года.

О попытке теракта стало известно 1 декабря 2025 года: завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный транспорт офицера в Крыму. Он был ликвидирован в момент закладки взрывчатки, когда оказал вооруженное сопротивление. У него нашли комплектующие западного производства. Тогда ФСБ установила организатора покушения — сотрудника украинского ГУР Фахриева*.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

**Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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