Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

По информации источника, Фахриев* состоял в экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»**, входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году, а также был причастен к батальонам «Аскер» и «Донбасс-Украина». Агентство отмечает, что мужчина умер 18 мая 2026 года.
О попытке теракта стало известно 1 декабря 2025 года: завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный транспорт офицера в Крыму. Он был ликвидирован в момент закладки взрывчатки, когда оказал вооруженное сопротивление. У него нашли комплектующие западного производства. Тогда ФСБ установила организатора покушения — сотрудника украинского ГУР Фахриева*.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
**Запрещенная в РФ экстремистская организация.