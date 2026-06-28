Более 33 кг марихуаны изъяли в Актау

«В ходе осмотра посылки сотрудники полиции обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотического средства превысил 33,5 кг», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сотрудники департаментов полиции Западно-Казахстанской и Мангистауской областей задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в организации канала поставки наркотиков из Жамбылской области в западные регионы Казахстана.
Следствие установило, что для перевозки запрещенного груза использовались услуги грузоперевозок, а наркотики были замаскированы под обычную посылку. Подозреваемого задержали с поличным в Актау во время получения отправления.
По данным следствия, партия наркотиков предназначалась для дальнейшего распространения в западных регионах страны.
По данному факту начато досудебное расследование.