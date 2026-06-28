Мошенники оформили кредит на школьника и мать военного в Иркутской области

В Иркутске прокуратура помогла двум жителям региона, которые стали жертвами телефонных мошенников. В мае 2025 года неизвестные, представившись сотрудниками банка, убедили школьника оформить на себя кредит на 90 тысяч рублей, а затем перевести деньги на «безопасные счета». А в октябре 2024 года аналогичная схема сработала против матери участника специальной военной операции — женщина перешла по ссылке из письма, мошенники получили доступ к ее личному кабинету и оформили на нее займ на 15 тысяч рублей.