Мошенники сменили тактику с теми, кто им не верит

Особенно опасной и разрушительной является практика размещения фальшивых объявлений с использованием личных данных жертвы. Злоумышленники публикуют их на бесплатных сайтах объявлений, в социальных сетях или в специализированных Telegram-каналах, указывая телефон, имя и иногда даже домашний адрес пострадавшего. Для максимального охвата они предлагают заманчивые предложения, такие как срочная продажа дорогостоящей техники или аренда элитной недвижимости по символической цене. Это вызывает лавину входящих вызовов в любое время суток, создавая невыносимые условия для владельца номера и нанося серьезный урон его репутации.