Мошенники сменили тактику с теми, кто им не верит

Современные методы обмана: от простого к сложному
Если ранее злоумышленники при попытке обмана сразу прекращали связь и переходили к новому номеру, то современные аферисты используют более изощренные и агрессивные формы воздействия.
Использование искусственного интеллекта и автоматизации
Благодаря развитию технологий искусственного интеллекта и автоматизации процессов, мошенники получили возможность делегировать часть своих задач специализированным программам и скриптам. Ранее то, что требовало личного присутствия злоумышленника, теперь выполняется автоматически, что значительно увеличивает масштаб и эффективность их деятельности.
Распространенные тактики
Одной из распространенных тактик стало использование так называемых «круговых атак». В рамках этой схемы номер телефона, отказавшийся от дальнейших звонков, заносится в базы данных для подмены идентификатора вызывающего абонента. Злоумышленники наносят множество звонков с этого номера другим людям, превращая владельца в мишень для гневных жалоб и обвинений. Это нередко приводит к утрате контроля над собственным телефоном и ухудшению репутации.
Также широко используется техника массированной рассылки СМС, известная как «спам-атака». Автоматизированные скрипты и «бомберы» подключают номер жертвы к десяткам сервисов, генерирующих поток подтверждающих кодов, уведомлений от микрофинансовых организаций, служб такси, доставки и других сервисов. В результате устройство превращается в источник постоянного потока сообщений, блокирующего нормальную работу смартфона и мешающего получать звонки и входить в личные приложения.
Особенно опасной и разрушительной является практика размещения фальшивых объявлений с использованием личных данных жертвы. Злоумышленники публикуют их на бесплатных сайтах объявлений, в социальных сетях или в специализированных Telegram-каналах, указывая телефон, имя и иногда даже домашний адрес пострадавшего. Для максимального охвата они предлагают заманчивые предложения, такие как срочная продажа дорогостоящей техники или аренда элитной недвижимости по символической цене. Это вызывает лавину входящих вызовов в любое время суток, создавая невыносимые условия для владельца номера и нанося серьезный урон его репутации.
Таким образом, современные методы обмана становятся все более изощренными и агрессивными, требуя от нас бдительности и осторожности в общении с незнакомцами.