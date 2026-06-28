Силы ПВО уничтожили за ночь 213 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 213 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве отчитались о сбитых беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
— В течение ночи в период с 20:00 мск 27 июня т. г. до 07:00 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении МО РФ в МАКС.
Днем ранее при беспилотном ударе по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области ранения получили 11 человек. Двое из них от госпитализации отказались.
26 июня украинский дрон ударил по машине скорой помощи в Каховском округе Херсонской области. В результате атаки погибла женщина-фельдшер, водитель машины находится в тяжелом состоянии.