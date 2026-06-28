В ДТП в Туве пострадали шесть человек, включая четверых детей

Авария случилась около 07:00 (03:00 мск) на 64-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, и машина перевернулась. В салоне находились семь человек. Среди пострадавших — дети в возрасте двух, четырёх, шести и пятнадцати лет. Всех пострадавших доставили в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились семь человек», — говорится в сообщении.
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