В ДТП в Туве пострадали шесть человек, включая четверых детей

Авария случилась около 07:00 (03:00 мск) на 64-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, и машина перевернулась. В салоне находились семь человек. Среди пострадавших — дети в возрасте двух, четырёх, шести и пятнадцати лет. Всех пострадавших доставили в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.