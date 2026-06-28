Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП в Туве пострадали шесть человек, включая четверых детей

В Кызылском районе Тувы в результате ДТП пострадали шесть человек, четверо из которых — дети. Об этом сообщило республиканское главное управление МВД.

Источник: Life.ru

Авария случилась около 07:00 (03:00 мск) на 64-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, и машина перевернулась. В салоне находились семь человек. Среди пострадавших — дети в возрасте двух, четырёх, шести и пятнадцати лет. Всех пострадавших доставили в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.

«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились семь человек», — говорится в сообщении.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.