Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила 213 целей над регионами РФ

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ночной работе ПВО. За ночь с 27 на 28 июня дежурные средства перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотников самолетного типа.

Источник: Reuters

За ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 213 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления оборонного ведомства, «в течение ночи в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше