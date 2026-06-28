ПВО сбила 213 целей над регионами РФ

За ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 213 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления оборонного ведомства, «в течение ночи в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».