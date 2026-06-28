За прошедшую неделю аферисты похитили у жителей Красноярского края 51 миллион

С начала 2026 года жертвами IT-преступников стали более 2700 жителей края. Сумма ущерба с начала года превысила 1,13 млрд. А за прошедшую неделю аферисты забрали у 84 жителей свыше 51 миллиона рублей. Чаще всего жертвы попадались на уловки лжесотрудников спецслужб. На втором месте — фишинговые ссылки на интернет-магазины. Также потерпевшие переводили деньги после сообщений от «друзей».