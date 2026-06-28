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За прошедшую неделю аферисты похитили у жителей Красноярского края 51 миллион

Сумма ущерба с начала года превысила 1,13 млрд.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года жертвами IT-преступников стали более 2700 жителей края. Сумма ущерба с начала года превысила 1,13 млрд. А за прошедшую неделю аферисты забрали у 84 жителей свыше 51 миллиона рублей. Чаще всего жертвы попадались на уловки лжесотрудников спецслужб. На втором месте — фишинговые ссылки на интернет-магазины. Также потерпевшие переводили деньги после сообщений от «друзей».

По каждому случаю заведены и расследуются дела. За неделю в суды ушел 131 иск о взыскании с дропперов 25 миллионов рублей. И два иска, которые оспаривают договоры займа на 2,4 миллиона.