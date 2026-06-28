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Силы ПВО сбили 213 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

Расчёты противовоздушной обороны сбили 213 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России утром 28 июня.

Источник: Life.ru

В период с 20:00 по 07:00 по мск были сбиты беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями. Дроны были перехвачены также в Московском регионе, Краснодарском крае и Республикой Крым.

В Москве не раз подчёркивали, что налёты дронов на гражданские объекты — это чистой воды провокация. Здесь отчетливо просматривается тактика киевского режима — любой ценой сгладить впечатление от провалов на фронте. Российская ПВО отражает атаки, а военные в зоне СВО наносят удары по местам производства и дислокации дронов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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