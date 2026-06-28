В период с 20:00 по 07:00 по мск были сбиты беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями. Дроны были перехвачены также в Московском регионе, Краснодарском крае и Республикой Крым.
В Москве не раз подчёркивали, что налёты дронов на гражданские объекты — это чистой воды провокация. Здесь отчетливо просматривается тактика киевского режима — любой ценой сгладить впечатление от провалов на фронте. Российская ПВО отражает атаки, а военные в зоне СВО наносят удары по местам производства и дислокации дронов.
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