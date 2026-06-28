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В Челябинской области пенсионерку нашли живой после двух суток в лесу

Пенсионерка из Миньяра ушла за ягодами и пропала. 70-летняя женщина провела ночь в лесу, переночевав в охотничьем домике, её сильно покусали комары и слепни. Подробности рассказали в Поисково-спасательной службе.

Источник: Pchela.News

Жительница Миньяра 23 июня отправилась в лес за ягодами, но домой не вернулась ни вечером, ни утром следующего дня. Её дочь обратилась за помощью в полицию.

К поискам подключились спасатели Усть-Катавского поисково-спасательного отряда, кинологический расчёт областной Поисково-спасательной службы, сотрудники полиции, пожарной части и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

Спустя около четырёх часов поисков женщину нашли в лесу рядом с горнолыжной трассой, примерно в пяти километрах от Миньяра. Как выяснилось, ночь она провела в охотничьем домике.

К счастью, серьёзно пенсионерка не пострадала. За время, проведённое в лесу, её лишь сильно покусали комары и слепни. Спасатели эвакуировали женщину и передали медикам и сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают: перед походом в лес обязательно сообщайте близким, куда направляетесь и когда планируете вернуться. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду и необходимые лекарства. Если вы поняли, что заблудились, не пытайтесь искать дорогу наугад — остановитесь и позвоните по номеру 112. Чем раньше вы сообщите о проблеме, тем быстрее вас смогут найти.

В Чебаркуле 68-летняя женщина попалась на уловку аферистов и перевела им 1,2 миллиона рублей. Пенсионерка поверила в фальшивое сообщение о капитальном ремонте, а мошенники несколько дней убеждали её перечислить все накопления на «безопасные счета».