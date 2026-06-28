В Челябинской области пенсионерку нашли живой после двух суток в лесу

Спасатели напоминают: перед походом в лес обязательно сообщайте близким, куда направляетесь и когда планируете вернуться. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду и необходимые лекарства. Если вы поняли, что заблудились, не пытайтесь искать дорогу наугад — остановитесь и позвоните по номеру 112. Чем раньше вы сообщите о проблеме, тем быстрее вас смогут найти.