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В Прикамье жителей Чусовского округа напугали вышедшие из леса медведи

Косолапых 26 июня заметили в двух населенных пунктах.

Источник: Комсомольская правда

Жители сразу двух населенных пунктов 26 июня рассказали о выходе из леса медведей. Администрация Чусовского округа призывает к внимательности и осторожности при посещении лесных массивов.

Жители поселка Комарихинский увидели медвежонка в районе ул. Пермской, 1А. В поселке Кутамыш по ул. Зеленой уже прогуливался крупный бурый медведь.

Окружные власти рекомендуют принять во внимание факты появления медведей в черте населенных пунктов при посещении лесных массивов, а также ближайших территорий, граничащих с местом обнаружения животных.

«Будьте внимательны и осторожны, не оставляйте одних детей без присмотра, ни в коем случае не пытайтесь контактировать с животным. Информация об обнаружении медведей подтверждена», — предупреждают чусовлян.

Телефон экстренных служб — «112».