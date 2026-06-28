Стали известны подобности гибели подростка на пруду в Красноярском селе

В Красноярском крае 16-летний подросток поспорил с друзьями, что переплывёт пруд в селе Ивановка, и утонул. Трагедия произошла 27 июня. Компания детей отдыхала на берегу без взрослых. Один из мальчиков решил доказать приятелям, что сможет пересечь водоём, но на середине пруда силы закончились. Очевидцы вызвали спасателей, однако помочь подростку уже не могли.
Водолазы Шушенской поисково-спасательной станции сделали два спуска, подняли тело и передали его полиции. В краевом учреждении «Спасатель» подтвердили факт гибели и отметили, что на месте происшествия взрослых не было.
«Спасатели Шушенской поисково-спасательной станции сделали два водолазным спуска, подняли тело мальчика и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
С начала купального сезона на водоёмах края погибли уже трое детей. Спасатели вновь призывают родителей не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды.