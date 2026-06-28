Стали известны подобности гибели подростка на пруду в Красноярском селе

В Красноярском крае 16-летний подросток поспорил с друзьями, что переплывёт пруд в селе Ивановка, и утонул. Трагедия произошла 27 июня. Компания детей отдыхала на берегу без взрослых. Один из мальчиков решил доказать приятелям, что сможет пересечь водоём, но на середине пруда силы закончились. Очевидцы вызвали спасателей, однако помочь подростку уже не могли.