Подросток утонул на юге Красноярского края на глазах у друзей

В Ермаковском округе произошла трагедия на воде.
Близ села Ивановка компания детей отдыхала у пруда. Один из подростков, 16-летний мальчик, решил доказать сверстникам, что переплывёт водоём в одиночку. Он вошёл в воду и двинулся к противоположному берегу.
Примерно на середине пруда пловец выбился из сил и ушёл под воду. Остальные дети не смогли ему помочь. Взрослых с ними не было.
На поиски тела выехали специалисты Шушенской поисково-спасательной станции. Водолазам потребовалось совершить два спуска, чтобы обнаружить и поднять погибшего.
После этого тело передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий.
Спасатели напоминают родителям о необходимости постоянно контролировать детский отдых у открытых водоёмов, особенно в жару.