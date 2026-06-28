За минувшие сутки сразу у двух омичей украли двухколесный транспорт

В отдел полиции обратилась 23-летняя жительница Октябрьского округа. Девушка работает курьером в одной из торговых сетей. Во время выполнения очередного заказа омичка буквально на миг оставила своего «железного коня» у магазина, но этого времени хватило воришке, чтобы угнать бесхозное транспортное средство, стоимостью 14,5 тысяч рублей. Вызванные сотрудники полиции отсмотрели камеры наружного видеонаблюдений и вскоре вычислили похитителя. Им оказался ранее судимый за кражи омич. Похищенный велосипед он сбыть не успел, и двухколесная техника вернулась владелице.