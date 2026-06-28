В Невьянске человек погиб в загоревшемся садовом доме

В МЧС сообщили о происшествиях, случившихся в Свердловской области за минувшие сутки. Одно из них произошло в Невьянске в СНТ «Таволги». Там сгорел садовый дом.
— Площадь пожара составила 36 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций был обнаружен хозяин дома без признаков жизни, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Возгорание ликвидировано за 35 минут пятью специалистами и двумя единицами техники.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Также в МЧС отмечают, что дом не был оборудован пожарным извещателем, который мог бы предупредить о начале пожара.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше