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В Невьянске человек погиб в загоревшемся садовом доме

В пожаре в Невьянске погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщили о происшествиях, случившихся в Свердловской области за минувшие сутки. Одно из них произошло в Невьянске в СНТ «Таволги». Там сгорел садовый дом.

— Площадь пожара составила 36 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций был обнаружен хозяин дома без признаков жизни, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Возгорание ликвидировано за 35 минут пятью специалистами и двумя единицами техники.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Также в МЧС отмечают, что дом не был оборудован пожарным извещателем, который мог бы предупредить о начале пожара.

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