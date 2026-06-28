Новости Ростовской области 28 июня: атака БПЛА ВСУ, бензин, поезда в Крым

Rostov.aif.ru собрал главные новости Ростовской области на утро 28 июня.
Наши ПВО сбили 20 БПЛА ВСУ в Ростовской области ночью 28 июня.
Ночью в небе над Ростовской областью наши силы ПВО отразили налёт примерно двух десятков беспилотников. Сводку опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны уничтожали как в черте городов — Новошахтинска, Гуково и Каменска-Шахтинского, так и в небе над шестью районами: Усть-Донецким, Боковским, Кашарским, Миллеровским, Верхнедонским и Красносулинским.
По предварительным данным, на земле обошлось без жертв и разрушений, хотя последствия инцидента ещё проверяются.
Глава региона отметил, что угроза с воздуха пока не миновала. Слюсарь настоятельно попросил жителей соблюдать осторожность: держаться подальше от окон и не выходить на открытые участки улиц.
Атака БПЛА ВСУ на музей «Самбекские высоты»: новые подробности.
Накануне, 27 июня, БПЛА ВСУ упал на территорию мемориального комплекса «Самбекские высоты». Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате происшествия пострадали 12 человек, десять из них госпитализированы.
Атаке подвергся информационно-выставочный центр — основное здание комплекса. Экспозиция не пострадала. Детонации и возгорания не произошло.
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль устранений последствий произошедшего.
Накануне вечером глава региона проинформировал, что по состоянию на 19:30 из больницы выписаны восемь человек, госпитализированных после атаки. Двое пока остаются в медучреждении, в их числе семилетняя девочка. По данным министра здравоохранения Наири Варданяна, состояние пациентов стабильное.
28 июня на территории музейного комплекса начнут ликвидировать последствия атаки.
Ситуация на топливном рынке: цены на бензин в Ростовской области.
Согласно данным мониторинга, литр бензина АИ-92 достиг средней отметки в 69,15 рубля. Стоимость дизельного топлива поднялась до 78,80 рубля за литр. На ряде мелких независимых АЗС в районах области, в частности в Неклиновском, фиксировались резкие ценовые скачки АИ-95 — вплоть до 110 рублей за литр. Стоимость АИ-92 на заправках варьируется от 63,49 до 65,25 рубля за литр.
Чтобы не допустить необоснованного завышения цен на фоне рыночных колебаний, топливный рынок находится на непрерывном контроле местных властей и антимонопольных служб.
Число поездов, следующих в Крым, сокращено.
Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по распоряжению оперштаба Крыма сокращает движение поездов «Таврия» на полуостров и обратно до семи пар составов в сутки.
Сохраняются ключевые маршруты до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Евпатории (№№ ⅞, 27/28, 91/92, 315/316, 179/180, 453/454, 17/18, 167/168). До особого распоряжения все они будут прибывать и отправляться только со станции «Керчь Южная», откуда пассажиров до конечных точек развезут на автобусах.
Остальные поезда, включая рейсы из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Минеральных Вод, Смоленска, а также часть московских и петербургских составов, выведут из расписания постепенно в течение двух недель. Это позволит пассажирам завершить начатые поездки и спокойно скорректировать планы на будущее.
В жутком ДТП с автобусом погиб водитель «Приоры».
Днём 27 июня на трассе «Матвеев Курган — Успенское» произошло смертельное ДТП с участием «Лады Приоры», Kia Sportage и пассажирского автобуса Higer.
По предварительным данным, водитель «Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia и автобусом. От удара обе машины вылетели в кювет.
Водитель отечественной легковушки скончался на месте до приезда медиков. Пассажиры автобуса и водитель Kia не пострадали. Личность погибшего и все обстоятельства аварии устанавливаются.
Погода 28 июня в Ростовской области.
В воскресенье, 28 июня, в регионе ожидаются дожди с грозой, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Погода также приготовила температурные контрасты. Температурные качели продолжатся: от +5 ночью до +30 днём.