Новости Ростовской области 28 июня: атака БПЛА ВСУ, бензин, поезда в Крым

Согласно данным мониторинга, литр бензина АИ-92 достиг средней отметки в 69,15 рубля. Стоимость дизельного топлива поднялась до 78,80 рубля за литр. На ряде мелких независимых АЗС в районах области, в частности в Неклиновском, фиксировались резкие ценовые скачки АИ-95 — вплоть до 110 рублей за литр. Стоимость АИ-92 на заправках варьируется от 63,49 до 65,25 рубля за литр.